بعد تشويه سمعته .. لاعب النصر يتحرك قانونيًا لحفظ حقوقه

النصر يتحرك أيضًا لحماية لاعبه

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن تحرك نادي النصر قانونيًا، بسبب تشويه سمعة أحد لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

وانتشرت بعض الأخبار التي تؤكد على أن عبد الله مادو مدافع النصر، طلب من إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، رحيل الفرنسي رودي جارسيا، وذلك عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ونشر المريسل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن تحرك الإدارة القانونية، بتقديم شكوى بسبب عدم صحة المعلومات.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أحد الحسابات اتهم عبد الله مادو أنه طلب من إدارة النادي إقالة رودي جارسيا، وهذا كلام غير صحيح".

وتابع: "الإدارة القانونية في نادي النصر، قدمت شكوى لعدم صحة المعلومة، وعبد الله مادو ينوي تقديم شكوى أيضًا لتشويه السمعة".