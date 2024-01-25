بعد ترك السعودية من أجل سيدات فرنسا .. رد مفاجئ من هيرفي رينارد على عرض الجزائر!

تعرف على موقف رينارد من عرض محاربي الصحراء

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حسم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب سيدات فرنسا، موقفه من تدريب المنتخب الجزائري للرجال، بعد أن تلقى عرضًا لخلافة المدرب جمال بلماضي.

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وأعلن الاتحاد الجزائري أمس الأربعاء، عن إنهاء عقد جمال بلماضي بالتراضي بين الطرفين، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن الاتحاد الجزائري قدم عرضًا إلى رينارد من أجل تدريب محاربي الصحراء خلال الفترة المقبلة.

ولكن رينارد رد على هذا العرض خلال تصريحات لصحيفة "البلاد" الجزائرية، حيث أكد على أنه لا يزال يرتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حتى أولمبياد باريس، التي ستقام العام الجاري.

وكان هيرفي قد قاد المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، ولكن ترك الأخضر من أجل تولي تدريب منتخب سيدات فرنسا، في كأس العالم 2023، الذي خرج فيه من دور الـ16.

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