فرصة لراؤول من أجل الظهور كمدرب في الليجا لأول مرة

أبلغ راؤول جونزاليس مدرب ريال مدريد كاستيا، إدارة النادي بالمكالمة التي تلقاها من فياريال لتولي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق بعد إقالة كيكي سيتيين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية كل من ريال مدريد وراؤول يقومان بتحليل الوضع، ودراسة العرض للوقوف على القرار المناسب للجانبين، بعد خمس سنوات متواصلة في تواجد مهاجم الفريق السابق على رأس القيادة الفنية للكاستيا، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن أن ينظر فيها إلى الرحيل.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن إدارة ريال مدريد ترى مشروع الكاستيا في أيدٍ أمينة مع راؤول ويعتبرونه الشخص المثالي لقيادة الكاستيا، وعلى الرغم من ذلك، يقومون بتقييم الوضع معه في وجود عرض مغرٍ لقيادة نادٍ في الليجا.

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تلقى راؤول أيضًا اتصالات من أندية أخرى مثل آينتراخت فرانكفورت وإسبانيول وليدز يونايتد خلال الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى شالكه في وقت سابق، وفي جميع هذه الحالات، رفض المدرب الخروج من ريال مدريد، لكنه الآن يفكر بجدية في عرض الغواصات الصفراء وفقًا للتقرير.

الجدير بالذكر أن فياريال يحتل المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط فقط بعد مرور أربع جولات، حيث فاز مرة وهزم ثلاث مرات.