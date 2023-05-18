بعد تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال .. احتفال هالاند بعلم النرويج يُثير التساؤلات!

تساءلت الجماهير كثيرًا عن سبب احتفال هالاند بتأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعلم النرويج!

ظهر إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي سعيدًا للغاية بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من عدم تسجيله أي هدف ضمن رباعية فريقه في شباك ريال مدريد.

مانشستر سيتي أسقط ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، ليضرب موعدًا مع إنتر في نهائي دوري الأبطال 2022/2023.

هالاند شوهد يتجول بعلم النرويج في الملعب، وكما يعلم الجميع هذا التصرف يقوم به اللاعبون بعد الفوز بالبطولات، فعادة ما يتم الاحتفال بأعلام المنتخبات الوطنية من قبل اللاعبين عند الفوز ببطولة.

النرويجي الدولي على الرغم من أن هناك الكثير ليكون فخورًا به في ليلة الأمس، إلا أن فريق مانشستر سيتي لم يحقق لقب بدوري أبطال أوروبا بعد، إذًا فلماذا حمل علم النرويج؟.

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن السبب يرجع أنه يوم أمس كان اليوم الوطني للنرويج، حيث يحتفل في السابع عشر من مايو باتفاقية الدستور النرويجي في إيدسفول عام 1814.