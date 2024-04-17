بعد تألق مبابي.. موناكو يضرب باريس سان جيرمان ويبشر ريال مدريد!

النجم الفرنسي بؤرة الضوء

ألمح نادي موناكو إلى اقتراب إتمام الانتقال الرسمي لكيليان مبابي إلى ريال مدريد، مهنئًا الملكي بشكل غير مباشر بإتمام الصفقة.

وكتب الحساب الرسمي باللغة الإسبانية لنادي موناكو على موقع "إكس" تغريدة عقب تسجيل مبابي ثنائية في فوز باريس سان جيرمان المدوي على برشلونة 4-1 وإقصاء النادي الكتالوني من دوري أبطال أوروبا: "من أجل اللاعبين الذين نتشاركهم.. والآخرين الذين في الطريق".. في إشارة واضحة إلى مبابي.

هناك عدد من اللاعبين الذين مثلوا كلًا من ريال مدريد وموناكو، من بين أبرزهم خافيير سافيولا وفرناندو مورينتيس وفابيو كوينتراو وآخرهم كان أوريليان تشواميني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بتلك التلميحة الواضحة من موناكو، يبدو رحيل مبابي إلى ريال مدريد أمرًا في حكم الرسمي، من المؤكد أن هناك معلومات لدى نادي الإمارة الفرنسية حول الأمر.

وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مبابي وريال مدريد وقعا عقدًا مبدئيًا بالانتقال إلى الملكي الموسم المقبل، وسيمنحه ريال مدريد الرقم 10 بعد انتهاء مشوار أسطورته لوكا مودريتش.