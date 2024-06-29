بعد تألقه ضد باراجواي.. تعرف على رسالة نيمار لفينيسيوس!

رسالة من نيمار إلى فينيسيوس والأخير يرد...

وجه البرازيلي نيمار، لاعب الهلال رسالة إلى مواطنه فينيسيوس جونيور، بعد تألقه أمام باراجواي، في بطولة كوبا أمريكا.

وساهم فينيسيوس، في فوز المنتخب البرازيلي على حساب باراجواي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعات، وسجل نجم ريال مدريد هدفين من رباعية السامبا.

وقدم نيمار التهنئة لفينيسيوس عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" بعد مستواه في اللقاء، ورد عليه نجم ريال مدريد، في "ستوري" وقال له: "أنت القدوة".

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وبتلك النتيجة وصل المنتخب البرازيلي إلى النقطة الرابعة، في المركز الثاني خلف كولومبيا المتصدرة بست نقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي على موعد مع مباراة مصيرية أمام كولومبيا، فجر الأربعاء القادم على ملعب ليفايز، في رحلة حسم الصعود بالنسبة للسامبا.