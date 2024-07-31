اللقاء كان مثيرًا بين الطرفين

استطاع برشلونة التفوق على مانشستر سيتي وديًا بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت في أمريكا فجر اليوم وتأجلت لأكثر من ساعة.

الجمهور الحاضر في ملعب "كامبينج وورلد" في ولاية أورلاندو الأمريكية فوجئ بالإعلان عن تأجيل انطلاق المباراة قبل نحو ساعة من موعدها، والسبب سوء الأحوال الجوية، وقد أجل اللقاء فعلًا لمدة ساعة و20 دقيقة.

البارسا دخل اللقاء بتشكيل شاب تمامًا، حيث غاب عنه نجوم الفريق الأول لأسباب مختلفة، فيما بدأ السيتي المباراة بتشكيل مختلط بين الشباب ولاعبي الفريق الأول مثل إيدرسون وإيرلينج هالاند وماتيو كوفاسيتش وجاك جريليش.

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الشوط الأول من اللقاء انتهى بتقدم البارسا بهدفين مقابل هدف، حيث سجل له باو فيكتور قبل أن يتعادل نيكو أوريلي للسيتي ومن ثم يعود الفريق الإسباني للتقدم بهدف بابلو توري في اللحظات الأخيرة من الشوط.

جاك جريليش نجح في إدراك التعادل لأبطال إنجلترا في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2 ويلجأ الطرفان لركلات الترجيح التي منحت الفوز للبارسا بنتيجة 4-1.

اللقاء ليس الأول الذي يتم تأجيله في البطولة الودية المقامة في أمريكا بسبب أجوال الطقس، حيث سبق أن أجلت مباراة السيتي أمام سلتيك والتي انتهت بفوز الأخير 4-3.