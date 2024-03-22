بعد تاريخ طويل بلا مشاكل.. إنييستا يصدر بيانًا حول تهربه الضريبي في اليابان!

أسطورة برشلونة يمر بظرف غير معتاد عليه..

أصدر الإسباني أندريس إنييستا بيانًا بشأن مطالبة سلطات الضرائب اليابانية بمبلغ 3.5 مليون يورو لعدم إعلانه عن دخله بشكل سليم.

أسطورة برشلونة هو واحد من ثلاثة لاعبي كرة قدم أجانب لعبوا لفرق يابانية وتطالبهم مصلحة الضرائب اليابانية بمبالغ مختلفة لعدم امتثالهم لالتزاماتهم الضريبية بشكل صحيح.

صرح إنييستا في بيان رسمي: "المشكلة الأساسية على إقامتي الضريبية في عام 2018، وفي النصف الثاني منه، كما هو معروف، غيرت إقامتي إلى اليابان بعد التوقيع مع فيسيل كوبي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وأضاف أيضًا ما يلي: "في عام 2018، قدمت إقرارًا ضريبيًا على الدخل في إسبانيا، وفقًا للوائح الداخلية المعمول بها. وفي عامي 2021 و2022، أجرت مصلحة الضرائب اليابانية عملية تفتيش تركز على الخلاف حول إقامتي الضريبية التي تم عقدها".

ويشير لاعب نادي الإمارات الحالي أيضًا: "طلبت من فريقي الاستشاري ما يسمى بالإجراء الودي".. وهو إجراء منصوص عليه في اتفاقيات ازدواج الضرائب بين اليابان وإسبانيا ويقضي بحل المشكلات الشبيهة بأسرع وقت ممكن.