بعد بيل وهازارد.. بيريز يغيّر سياسة ريال مدريد في الميركاتو

بعد الفشل الذريع الذي مني به ريال مدريد في ملفي جاريث بيل وإيدين هازارد، اللذين أنفق فيهما أموالًا طائلة دون تحصيل فائدة فنية كبيرة، يطمح رئيس الميرنجي فلورنتنيو بيريز لتغيير هذه الصورة من خلال سياسة إنفاق جديدة للنادي.
هذه السياسة تتضمن قاعدة رئيسة، لا إنفاق لأموال طائلة على أسماء مشهورة أو لعبت لسنوات عديدة، البذخ في الإنفاق سيكون على رهانات مستقبلية تمامًا مثلما حدث مع رودريجو وفينيسيوس وكامافينجا وتشواميني وإندريك، وقريبًا سيحدث مع بيلينجهام.
إذا كانت هناك حاجة لأسماء خبيرة، فستكون خيارات مجانية مثل دافيد ألابا وأنطونيو روديجير.
هذه السياسة تضمن لريال مدريد جواهر مستقبلية، وعمليات بيع سخية دون الرهان المسبق على نجوم قد يكونون قدموا كل ما لديهم ولم يعد لديهم المزيد.
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