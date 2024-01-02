بعد إندريك وجولر .. ريال مدريد ينافس ليفربول وبرشلونة على "ابن الأسطورة"!

سعره يصل إلى 9 ملايين يورو فقط

يرفض نادي ريال مدريد الإسباني التوقف عن ضم أهم المواهب في العالم بصفة مستمرة، والآن نحن على موعد مع ابن أحد أساطير الأرجنتين.

بعد النجاح في اقتناص كل من إندريك وأردا جولر خلال الأشهر الماضية، قرر ريال الدخول في سباق التعاقد مع فيديريكو ريدوندو لاعب نادي أرجنتينيوس جونيورز، بعد المستويات المبهرة التي قدمها في الدوري الأرجنتيني خلال هذا الموسم.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية إن ريال يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، ولا يعتبر هو النادي الوحيد المهتم بضمه، بوجود منافسة من مانشستر يونايتد وليفربول للحصول على خدماته.

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وأشارت إلى أن نجم الوسط الشاب البالغ من العمر 20 سنة يحظى بتقييم عالٍ بشكل لا يصدق في وطنه ويتنبأ له الجميع بمستقبل مبهر في أوروبا، وسعره يصل إلى 9 ملايين يورو فقط.

وأوضحت أن حقيقة أن والد اللاعب هو فرناردو ريدوندو أحد أساطير ريال مدريد السابقين وارتدى قميص الميرينجي لمدة 6 سنوات، تجعل النادي الإسباني هو صاحب الحظوظ الأقوى للتفوق على ليفربول ومانشستر في سباق التعاقد معه.

ومن غير المعروف حتى الآن التوقيت الذي سيدخل فيه ريال لخطف الصفقة، نظرًا لوجود العديد من الأسماء الشابة بخط وسط الفريق مثل إدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام وأوريليان تشواميني.

جدير بالذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية سبق أن كشفت عن اهتمام برشلونة أيضًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب.