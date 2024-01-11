بعد إغراءات العودة إلى أوروبا مجددًا .. كريم بنزيما يحسم موقفه مع الاتحاد!

تعرف على موقف بنزيما من الاستمرار مع الاتحاد

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حسم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد موقفه من العودة مرة أخرى إلى أوروبا، بعد تلقيه عدة عروض مغرية من أوروبا، من أجل العودة مرة أخرى إلى القارة العجوز.

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ولا يمر بنزيما بأفضل لحظاته خلال الوقت الحالي مع نادي الاتحاد، بعد أن تراجع مستواه بشكل ملحوظ، وأيضًا في ظل النتائج السلبية للفريق قبل التوقف الحالي.

وكشف الصحفي إكرم كونور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن بنزيما لا يُخطط لمغادرة نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف كونور خلال تغريدته: "بنزيما سيستمر على الرغم من تلقيه اهتمامًا من الأندية الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

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ولعب بنزيما مع نادي الاتحاد خلال الموسم الحالي في 20 مباراة، سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 5 أهداف.

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