بعد إصابتهما .. الأخضر يكشف تطورات العويس والشهراني

العويس والشهراني سيغيبان عن ودية أمريكا

كشف المنتخب السعودي، عن طبيعة إصابة ثنائي الهلال، الحارس محمد العويس، والظهير الأيسر ياسر الشهراني، بعد إصابتهما في ودية الولايات المتحدة.

الإصابة تُبعد العويس والشهراني عن ودية أمريكا

وشهدت مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأمريكي الودية، غياب الثنائي محمد العويس وياسر الشهراني، بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

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Shahid Shahid

وشعر العويس والشهراني بآلام خلال التدريبات التي جاءت بعد ودية المنتخب السعودي الأولى، والتي كانت أمام الإكوادور وانتهت بالتعادل السلبي.

وأنهى المنتخب السعودي المعسكر الذي أقيم في مدينة أليكانتي الإسبانية، بالتعادل السلبي أمام أمريكا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ما هي آخر تطورات إصابة العويس

والشهراني؟

وكشف المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن إجراء الثنائي الشهراني والعويس لأشعة الرنين المغناطيسي.

وبعدما تم إجراء الأشعة، تبين أن ياسر الشهراني يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تسببت في غيابه عن ودية أمريكا.

وأضاف المنتخب السعودي، أن الأشعة التي أجريت للاعب محمد العويس، بينت أنه تعرض لالتواء في مفصل الكاحل.

إصابة الثنائي العويس والشهراني، أكدت على أنهما سيغيبان عن مواجهة الهلال القادمة أمام التعاون، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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