بعد أن رفض الإغراءات الضخمة .. خطوة جديدة من الهلال بشأن لوكا مودريتش

تحرك جديد من الزعيم بشأن نجم ريال مدريد

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اتخذ نادي الهلال خطوة جديدة خلال الوقت الحالي، بشأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن رفضهم خلال الصيف الماضي 2023.

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وكان الهلال لديه رغبة في التعاقد مع مودريتش، حيث قدم له عرضًا ولكن اللاعب الكرواتي رفضه وفضّل البقاء مع ريال مدريد موسم آخر.

وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية، عن أن مسؤولي الهلال تفهموا رفض لوكا مودريتش، وأن هذا الرفض لن يمنعهم من تقديم عرض جديد لضمه بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان الهلال قد قدم عرضًا ضخمًا خلال الصيف الماضي قيمته 300 مليون يورو لمدة 3 مواسم، بواقع 100 مليون يورو في الموسم الواحد، ولكن مودريتش رفض هذا الغرض المغري.

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ويرفض الهلال الاستسلام في مسألة ضم لوكا مودريتش، حيث سيحاول ضمه مجددًا في صيف 2024، على الرغم من أنه سيصل إلى سن الـ39 عامًا، ولكن الزعيم يرى أنه يمتلك خبرة كبيرة يحتاجها الفريق.

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