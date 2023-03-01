بعد أن أصيب بالشلل دهسه قطار .. وفاة مأساوية للاعب إسباني!

أحداث مأسوية تنهي حياة لاعب إلتشي السابق!

شهدت كرة القدم الإسبانية حادث مأسوي للغاية حيث فقد اللاعب السابق بيلايو نوفو حياته عن عمر يناهز 32 عامًا بعد أن صدمه قطار في منطقة لا كوريدوريا بأوفييدو.

لاعب ألباسيتي ولوجو وإلتشي وقرطبة وريال أوفييدو السابق، إضطر إلى ترك كرة القدم الاحترافية بعد تعرضه لسقوط يوم 31 مارس 2018 من الطابق الثالث بأحد الفنادق في ويسكا، حيث كان يعسكر مع زملائه في فريق الألباسيتي مما أدى إلى دخوله إلى عيادة سرقسطة لمدة شهرين تقريبًا وبدء عملية طويلة من العمليات والتعافي.

وتلقى بيلايو علاجه في مستشفى توليدو للمصابين بشلل نصفي، لكن إصابات الحبل الشوكي الخطيرة التي عانى منها تركته على عكازين إلى الأبد.

بيلايو لعب كرة التنس على كرسي متحرك وكان جزءًا من مجلس الإدارة الحالي لاتحاد التنس على الكراسي المتحركة للرجال.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الحادث وقع قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل في حي أوفييدو في لا كوريدوريا في ذروة منتزه لا مالاتا عندما دهس بيلايو من قبل القطار الذي يغطي المنطقة.