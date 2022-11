بعد أنباء رونالدو .. نجم برشلونة على طاولة الأندية السعودية

في الميركاتو الصيفي الماضي، كان اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو متصدر الصورة في الدوري السعودي، وسط أنباء كثيرة عن محاولات عدة أندية التعاقد معه، على رأسها الهلال، لكن يبدو أننا في الشتاء المقبل أمام نجم آخر سيكون هو حديث الساعة.

النجم الجديد من نادي برشلونة الإسباني تحديدًا، إذ تواصل الأندية السعودية وضع أعينها على لاعبي البرسا، وإن كانت محاولاتهم في الصيف الماضي لضم ميراليم بيانيتش قد باءت بالفشل، في ظل رفض اللاعب.

ووفقًا للصحفي إكرم كونور فإن هناك ناديين سعوديين يرغبان في التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس؛ لاعب وسط الميرينجي، الذي يدخل الفترة الحرة في عقده مع فريقه في يناير المقبل.

لكن كونور أوضح أن صاحب الـ34 عامًا يخطط لاستكمال مسيرته في الملاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، الذي أصبح وجهة بعض نجوم أوروبا المخضرمين في السنوات الأخيرة.

🚨 #EXCL | 2 Clubs from the Saudi Arabian Pro League are monitoring the situation of Barcelona's 34-year-old player Sergio Busquets.



⚠️ The Spanish player plans to continue his career in the MLS.

🇪🇸 #FCB 🟦🟥#ForçaBarça https://t.co/moIZ1P07VI pic.twitter.com/I1I3BqgJEk