بعد أنباء تمديد تعاقده مع باريس.. أول تعليق للابورتا حول عودة ميسي

ميسي قريب من الاستمرار في باريس سان جيرمان

أجرى رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، مقابلة مع تلفزيون البلوجرانا، إذ قام بتحليل الوضع الحالي للفريق الكتالوني وتحدث بطبيعة الحال عن عودة ليونيل ميسي المحتملة.

وكان "جول" قد علم يوم أمس أن هناك بالفعل اتفاق مبدئي بين باريس سان جيرمان والبرغوث على استمرار ميسي في فرنسا لموسم إضافي واحد على الأقل، والذي يمكن تمديده لموسم آخر.

لكن لابورتا لا يزال يأمل في عودة الأرجنتيني، إذ قال: "أود أن يعود إلى برشلونة، سأحب ذلك، لكن لا يمكننا أن نتحدث وفقًا للتوقعات، لقد فاز بكأس العالم وكان الكتالونيون سعداء للغاية لأنه حصل عليه".

وواصل: "بالنسبة لنا هو أفضل لاعب في كل العصور، سيكون دائمًا مرتبطًا ببرشلونة، سواء عاد كلاعب أم لا ... الآن هو من باريس سان جيرمان. نود حقًا أن يعود إلى برشلونة، لكننا سنرى".

وحول سؤاله عن إمكانية تفعيل "روافع" اقتصادية أخرى لتحقيق عودة النجم الأرجنتيني، نفى لابورتا أن تكون هذه طريقة مجدية، وأوضح أن النادي ينوي زيادة الدخل في المرحلة المقبلة.