بعد أكثر من عام ونصف .. ليونيل ميسي يُفاجئ ألتراس باريس سان جيرمان!

يحدث لأول مرة في باريس!

بعد مرور أكثر من سنة ونصف على انضمامه للفريق ذهب ليونيل ميسي إلى ألتراس باريس سان جيرمان للمرة الأولى بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ مساء الثلاثاء.

باريس سان جيرمان واجه بايرن ميونخ في تكرار لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 ومرة ​​أخرى سجل كينجسلي كومان هدف الفوز للفريق البافاري على ناديه السابق.

الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات لم يكن في أفضل حالاته بعد عودته من مشكلة إصابة في أوتار الركبة لكنه قام بإيماءة جعلته أقرب إلى جماهير النادي الباريسي، فعقب انطلاق صافرة النهاية اتجه ميسي ومبابي ونيمار إلى ألتراس باريس سان جيرمان خلف المرمى، حيث تم تصويرهم وهم يقفزون فوق اللوحات الإعلانية ويحيون الجماهير.

تلك الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق كريستوف جالتييه، مما زاد من غضب الجماهير لكن ردهم جاء هادئًا نسبيًا بعد الظهور بصورة طيبة في الدقائق الأخيرة من المباراة والانتظار حتى الحسم في ميونخ.

حتى ليلة أمس الثلاثاء لم يكن ميسي اتجه إلى منطقة الألتراس مطلقًا منذ انضمامه إلى الفريق في صيف عام 2021 قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده في كامب نو.

الجدير بالذكر أن ميسي ونيمار تلقوا صيحات استهجان من قبل مجموعة المشجعين بعد إقصائهم أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.