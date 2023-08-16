بعد أسابيع فقط .. رقم تاريخي في انتظار ميسي مع إنتر ميامي

إنجاز جديد للأسطورة الأرجنتينية

تأهل إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات بعد الفوز بنتيجة 4/1 أمام فيلادلفيا يونيون فجر الثلاثاء.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل الهدف التاسع في مشواره مع إنتر ميامي ليُصبح به ثالث الهدافين التاريخيين في النادي الأمريكي إلى جانب جوزيف مارتينيز وروبرت تايلور.

ميسي قام بتحويل جذريًا في حظوظ إنتر ميامي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية قادمًا من باريس سان جيرمان، ليُحقق الفريق ست انتصارات متتالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إنتر ميامي سيواجه ناشفيل في أول نهائي لهما في كأس الدوري الأمريكي فجر الأحد المقبل، بعد أن تغلب على مونتيري في نصف نهائي المسابقة.

يذكر أن ليونيل ميسي سجل تسع أهداف بقميص إنتر ميامي ليأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي النادي منذ تأسيسه، بينما يأتي في الصدارة جونزالو هيجواين برصيد 29 هدف وفي المركز الثاني ليوناردو كامبانا برصيد 16 هدف.