بعد أزمته الأولى.. جماهير ريال مدريد تدهش مبابي!

النجم الفرنسي توقع غير ذلك..

أكد تقرير صحفي إسباني، أن كيليان مبابي فوجئ بالدعم الذي تلقاه في الأيام الأولى مع ريال مدريد، بعد انتقاله للفريق الملكي في صفقة انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وعانى قائد منتخب فرنسا من فترة عصيبة، حيث فشل في التسجيل في أول 3 مباريات بالدوري الإسباني (تعادل الفريق في اثنتين)، وهو ما أنهاه في المباراة الرابعة بهدفين ضد ريال بيتيس الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن مبابي توقع أن سيواجه وقتًا عصيبًا من قبل مشجعي مدريد، لأنه يعتقد أنه يتعين عليه تقديم العروض الرائعة للفوز بهم".

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وأضافت: "بدلًا من ذلك، صدم من رد الفعل الحار الذي تلقاه منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية حديثا من يورو 2024".

سيعود الفائز بكأس العالم 2018 إلى المشاركة الدولية في مبارياته بدوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا وبلجيكا يومي 6 و9 سبتمبر على التوالي، قبل أن يعود إلى إسبانيا لمواجهة ريال سوسييداد في الليجا.