بعد أزمته الأخيرة .. تضامن النجوم مع جاري لينيكر يضع بي بي سي في موقف حرج!

جاري لينيكر يضع إذاعة "بي بي سي" البريطانية في أزمة!

أعلنت إذاعة "بي بي سي" البريطانية إيقاف جاري لينيكر العضو الدائم في الاستديو التحليلي لبطولة الدوري الإنجليزي، من الظهور لأسباب سياسية.

وأكدت الإذاعة أنه سيتم مناقشة الأمر مع لينيكر فيما يتعلق بالحياد واستخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، وأكدوا أنه لن يعود إلى العمل حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وجاء في بيان الإذاعة البريطانية: "كانت بي بي سي في مناقشات مكثفة مع جاري وفريقه في الأيام الأخيرة، قلنا أننا نعتبر نشاطه الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكًا لإرشاداتنا، وقررت "بي بي سي" أنه سيتراجع عن تقديم مباراة اليوم حتى نتوصل إلى موقف متفق عليه وواضح بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، عندما يتعلق الأمر بقيادة تغطيتنا لكرة القدم والرياضة، فإن جاري لا يعلى عليه، لم نقل أبدًا أنه يجب أن لا يعبر أن أرائه، أو أنه لا يمكنه أن يكون لديه وجهة نظر في القضايا التي تهمه، لكننا قلنا أنه يجب أن يبتعد كثيرًا عن الانحياز إلى جانب القضايا السياسية الحزبية أو الخلافات السياسية".

نجم برشلونة وتوتنهام السابق حصل على دعم كبير من زملائه ومن الجماهير، وتوجه لهم بالشكر على دعمهم وقال أنه يتوقع أن يقدم مباراة اليوم كالمعتاد يوم السبت، لكن من المؤكد الآن أن نجم المنتخب الإنجليزي السابق لن يتواجد في الاستديو التحليلي غدًا.

وكشف الصحفي الإنجليزي روب هاريس أن لينيكر تم إيقافه بعد رفضه الاعتذار عن تعليقاته، وتعاني هيئة الإذاعة البريطانية للعثور على بديل من أجل قيادة الإستديو التحليلي بعد رفض عديد النجوم أبرزهم ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق وأليكس سكوت نجمة آرسنال وعضوة تحليل استديو "بي بي سي".

كما أكد إيان رايت أسطورة آرسنال أنه لن يظهر في استديو الهيئة البريطانية يوم السبت تضامنًا مع لينيكر، وأكد آلان شيرر أسطورة نيوكاسل يونايتد السابق رفضه الظهور على القناة هو الآخر.

كان من المقرر أن يكون رايت محللًا إلى جانب لينيكر لكنه غرد عبر حسابه على تويتر مؤكدًا غيابه بعد بيان "بي بي سي" مغردًا: "الجميع يعرف ما تعنيه مباراة اليوم بالنسبة لي، لكنني أخبرت بي بي سي أنني لن أكون متواجدًا غدًا، تضامن".

بينما غرد شيرر: "لقد أبلغت بي بي سي أنني لن أحضر ليلة الغد".