بعد أزمة "المهرج" فينيسيوس .. بيريز يعتذر عن الكلاسيكو وبرشلونة يرد

التوتر أصبح على أشده بين ريال مدريد وبرشلونة قبل أيام من الكلاسيكو..

تتصاعد حدة التوتر بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة، قبل أيام قليلة من المواجهة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مونتجويك، في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وسادت حالة من الجدل حول موقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من حضور المباراة التي ستقام على ملعب برشلونة المؤقت، وبعد عدة تقارير تحدثت عن إمكانية حدوث الأمر في محاولة لتحسين الأوضاع بين الناديين، جاء القرار بأن رئيس ريال مدريد لن يكون حاضرًا في الكلاسيكو.

الأوضاع انفجرت بعدما نشر ميكيل كامبس، المتحدث باسم مجلس إدارة برشلونة، تغريدة مثيرة للجدل هاجم فيها البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، واصفًا إياه بـ"المهرج الذي يستحق الصفع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن بيريز اتخذ قراره بالفعل بعدم حضور الكلاسيكو، ليس فقط بسبب تغريدة كامبس، ولكن بسبب الصمت اللاحق من إدارة برشلونة، التي لم يصدر عنها أي بيان للاعتذار فيه عن كلمات المتحدث باسمها.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وعلى ما يبدو فإن إدارة برشلونة قررت تهدئة الأجواء بعد الكشف عن سبب عدم رغبة بيريز في حضور الكلاسيكو، بعدما خرج رافا يوستي نائب رئيس برشلونة للتعليق على الأمر.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات أدلى بها يوستي، مؤكدًا اعتذاره عما بدر من كامبس، حيث قال: "إذا كان فينيسيوس يستمع إلي، فتلك تغريدة مؤسفة لن يكررها زميلي أو أي مدير آخر".

وسيكون "كلاسيكو" السبت هو الثاني على التوالي الذي لا يحضره بيريز في ملعب برشلونة، حيث لم يتوجه إلى ملعب "كامب نو" في مارس الماضي، بعد الكشف عن تفاصيل المدفوعات المزعومة من قبل إدارة النادي الكتالوني إلى خوسيه إنريكيز نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني.