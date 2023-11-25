بعد أخبار الإصابة .. رسالة من رودريجو توضح موقفه من اللعب ضد قادش!

النجم البرازيلي يحسم الجدل!

كشفت تقارير صحفية في الأيام الماضية عن إمكانية غياب البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد عن مواجهة فريقه المقبلة ضد قادش في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

جاء هذا بعد أن تعرض لإصابة في الركبة خلال معسكر منتخب بلاده، حيث خسرت البرازيل من كولومبيا والبرازيل في تصفيات كأس العالم.

اللاعب ظهر في قائمة النادي الملكي الخاصة بمباراة قادش، لكن كان هناك بعض التساؤلات حول مدى جاهزيته للمواجهة الهامة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاءت الإجابة من رودريجو نفسه، الذي ظهر في التدريبات بشكل طبيعي، ونشر صورًا له منها وكتب عليها عبر حسابه في "إكس": "جاهز للغد".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل مباراة قادش وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف جيرونا المتصدر بنقطتين.