بعد انفصاله عن برونا .. نيمار يستعرض "ابنه الجديد"!

نيمار يقترب من استقبال نجله الجديد

انفصل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال عن صديقته برونا بيانكاردي والدة نجلته مافي مؤخرًا، ليرتبط بعارضة برازيلية أخرى، والتي أكدت على أنه سيكون أبا لطفل جديد.

ولكن نيمار لم يعلق على الابن الجديد الذي تنتظره صديقته الجديدة، بل اهتم بسيارته الجديدة التي قام بشرائها، حيث وصفها بـ"الابن الجديد".

ونشر نيمار عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير لسيارته الجديدة، التي تباهى بها أمام متابعيه الذين يبلغون 219 مليون متابع.

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سيارة نجم الهلال الجديدة من نوع "رولز رويس جوست"، وهي سيارة فاخرة من الجيل الثاني، الطراز الذي تم تقديمه عام 2020.

تستطيع سيارة نيمار الجديدة التسارع من 0 إلى 100 في 4.8 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/الساعة، وبها محدد سرعات إلكتروني.

ويبلغ سعر سيارة نيمار الجديدة ما يزيد قليلًا عن 300 ألف يورو، وقد يصل إلى 350 ألف يورو، بناءً على إصدار السيارة والمحرك الذي اختاره نجم الهلال.