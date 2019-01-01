بعد انتهاء الديربي - الرجاء يواصل تدريباته استعدادًا لأغادير

هل الرجاء يواصل سلسلة انتصاراته أمام أغادير؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الرجاء البيضاوي، بعد انتهاء ديربي الدار البيضاء أمام الوداد، بالدوري المغربي.

الرجاء تعادل مع الوداد بهدفين لمثلهما، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لاعبي الرجاء خاضوا تدريبات الفريق بمعنويات مرتفعة، رغم التعادل أمام الوداد، بسبب الأشادة التي تلقاها الفريق بسبب مستواه الجيد.

ترتيب المجموعة الرابعة.. الأهلي في المركز الثاني والجميع ما زال لديه فرصة للتأهل للدور القادم ✔️#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/bBfVkP1WUU — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 22, 2019

الرجاء نال إشادة كبيرة من جميع المتابعين، بعد المستوى المتميز أمام الوداد متصدر الترتيب والمرشح الأول للقب.

الرجاء يستعد لمواجهة حسنية أغادير، بهدف تحقيق الفوز، بعد التعادل أمام الوداد، وذلك بهدف استكمال سلسلة الانتصارات.

ويواجه الرجاء نظيره حسنية أغادير على ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء في المغرب.