النتائج المباشرة
الدوري المغربي الممتاز

بعد انتهاء الديربي - الرجاء يواصل تدريباته استعدادًا لأغادير

التعليقات()
هل الرجاء يواصل سلسلة انتصاراته أمام أغادير؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الرجاء البيضاوي، بعد انتهاء ديربي الدار البيضاء أمام الوداد، بالدوري المغربي.

الرجاء تعادل مع الوداد بهدفين لمثلهما، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لاعبي الرجاء خاضوا تدريبات الفريق بمعنويات مرتفعة، رغم التعادل أمام الوداد، بسبب الأشادة التي تلقاها الفريق بسبب مستواه الجيد.

الرجاء نال إشادة كبيرة من جميع المتابعين، بعد المستوى المتميز أمام الوداد متصدر الترتيب والمرشح الأول للقب.

اختيارات المحررين

الرجاء يستعد لمواجهة حسنية أغادير، بهدف تحقيق الفوز، بعد التعادل أمام الوداد، وذلك بهدف استكمال سلسلة الانتصارات.

ويواجه الرجاء نظيره حسنية أغادير على ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء في المغرب.

إغلاق