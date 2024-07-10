بعد الهزيمة المرة من إسبانيا.. الكشف رسميًا عن مصير ديشان مع منتخب فرنسا

المدرب الفرنسي تحت نيران الانتقادات..

بعد أن أقصت إسبانيا فرنسا من نصف نهائي يورو 2024، باتت الأمور كلها الآن منصبة حول مستقبل ديدييه ديشان الذي تقلد إدارة الديوك فنيًا منذ عام 2012.

ولكن هذه التكهنات انتهت بتصريحات واضحة من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، الذي كشف تفاصيل مستقبل ديشان بعد الهزيمة من إسبانيا.

أكد ديالو في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مستقبل ديشان ليس مهددًا وأنه "سيكمل مهمته مع البلوز حتى بعد الهزيمة".

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ويستمر عقد ديشان مع فرنسا حتى عام 2026، بمكوثه حتى نهاية مدته سيكون قد قضى 14 عامًا على رأس تدريب الديوك الزرقاء.

وقد حقق خلال تلك السنوات لقب كأس العالم ولقب دوري الأمم الأوروبية، واحتل وصافة كأس العالم في 2022، وكذلك وصافة كأس أوروبا 2016.