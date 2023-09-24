بعد الفوز على تشيلسي.. أستون فيلا يوجه تحية خاصة لأبو تريكة

تشيلسي يعاني هذا الموسم....

نجح أستون فيلا، في تحقيق فوز هام على تشيلسي، بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج.

وبعد فوز اليوم وصل أستون فيلا إلى النقطة 12 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد البلوز عند النقطة الخامسة في المركز الرابع عشر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة من اللقاء وكتب عليها "الماجيكو"، في إشارة إلى محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية والمحلل الرياضي في شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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وهاجم أبو تريكة، في مطلع الموسم الحالي فريق تشيلسي، وانتقده بسبب صرف مبالغ طائلة في فترة الانتقالات الصيفية، ولكن لم يقدم الفريق حتى الآن المستويات المنتظرة منه.

ومن جانبها شنت جماهير تشيلسي، حملة هجوم على النجم المصري، وطالبت برحيله من قنوات بي إن سبورتس، بسبب هجومه على الفريق اللندني.

جدير بالذكر أن تشيلسي يستعد لمواجهة برايتون، مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.