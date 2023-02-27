بعد الفوز بكأس كاراباو .. تين هاج يوجه رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر يونايتد

الجمهور اللاعب رقم 1

وجهه إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد رسالة خاصة إلى جماهير الفريق، بعد التتويج ببطولة كأس كاراباو أمس الأحد على حساب نيوكاسل يونايتد.

مانشستر يونايتد توج بأول ألقابه منذ عام 2017 عندما انتصر في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد على ملعب ويمبلي.

ونشر موقع "مانشستر يونايتد الرسمي رسالة المدرب الهولندي إلى الجماهير حيث قال: "إلى جميع أنصار مانشستر يونايتد كنت أرغب في تخصيص الوقت لمخاطبتك مباشرة هذا الصباح عندما وصلت إلى النادي، تحدثنا عن التحدي وأهمية إعادة توحيد هذه المجموعة من اللاعبين مع جماهيرنا الرائعة".

وأضاف: "صدقني هذا الفريق يعرف بالضبط مدى أهميتكم الرابطة بين المشجعين والفريق موجودة ليراها الجميع وما عشناه معًا بالأمس لن يؤدي إلا إلى تعزيز هذه الرابطة".

وواصل: "كانت الأجواء التي ولّدها هؤلاء منكم في ويمبلي رائعة منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، كنت هناك معنا تقود الفريق، وتدعمهم وتشجعهم على تجاوز الخط لإعادة الكأس إلى مانشستر".

وأردف: "بالنسبة لأولئك منكم الذين لم يتمكنوا من الحضور، شعرنا بدعمكم قبل وأثناء وبعد المباراة أعلم أن كل فرد منكم سيلعب دائمًا دوره في نجاح هذا الفريق، أنا فخور باللاعبين وطاقمي على استعداداتهم وأدائهم، بالأمس رأينا الرغبة والروح والتصميم المطلوب التي يجب أن نطلبها من كل من يمثل مانشستر يونايتد".

وأكمل: "نضع لأنفسنا معايير عالية كل يوم في ويمبلي، استوفينا هذه المطالب وحصلنا على جائزة الكأس الأولى معًا نحن نعلم أهمية الألقاب عبر تاريخ هذا النادي العظيم، نحن سعداء للغاية لإعادة الكأس إلى أولد ترافورد ولكننا لسنا راضين بأي حال من الأحوال ولن نتوقف هنا".

وتابع: "لقد اختبرنا معًا الشعور بما يعنيه الفوز معًا لمانشستر يونايتد إنه رائع حقًا وسيجعل كل واحد منا أكثر جوعًا لتحقيق المزيد من النجاح، قطعت هذه المجموعة خطوات كبيرة في الأشهر القليلة الماضية ولكن لا يزال هناك الكثير في المستقبل يمكنني أن أؤكد لكم أن الجميع في كارينجتون سيعملون باستمرار لأننا نعلم أن هذا النادي وأنتم مشجعونا، تستحقون المزيد من الأيام الرائعة مثل هذه".

واختتم: "سنعود إلى العمل اليوم مع التركيز الكامل الآن على الاستعداد لمواجهة وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأربعاء، لن يكون هناك تهاون في رغبتنا في إعادة هذا النادي إلى حيث نريد أن نكون، أعتبر الأمس دليلاً على ما يمكن أن يحدث عندما نتحد جميعًا، شكرًا لكم على دعمكم وتفانيكم".