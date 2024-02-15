بعد الفشل كمدرب.. واين روني يتجه لرياضة جديدة!

أسطورة مانشستر يونايتد لا يجد ما يفعل!

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نجم منتخب إنجلترا السابق وأسطورة مانشستر يونايتد واين روني، قرر بدء محادثات مع إحدى الشركات المنظمة لنزالات الملاكمة.

ويطمح روني إلى أن يدر له هذا النزال أموالًا طائلة، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية التي أكدت أن الشركة التي فاوضها روني هي شركة "ميسفيتس" المنظمة للنزالات من هذا النوع.

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الشركة المذكورة مختصة بتنظيم نزالات الملاكمة للمشاهير من كل المجالات، حتى من لم يمارسوا الملاكمة بشكل محترف على الإطلاق.

واين روني عاطل عن العمل حاليًا بعد فترة صعبة قضاها مدربًا لفريق برمنجهام سيتي وانتهت برحيله عن الفريق بسبب سوء النتائج.

ويعد روني من أساطير الهجوم الإنجليزي عبر التاريخ، وهو ثاني هدافي منتخب إنجلترا وثالث هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيًا والهداف التاريخي لمانشستر يونايتد.