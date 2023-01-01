بعد العنصرية ضد فينيسيوس .. بلد الوليد يدين جماهيره

نادي بلد الوليد قرر التضامن مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بعد تعرضه للعنصرية خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني.

أصدر نادي بلد الوليد بيانًا رسميًا أدان فيه جماهيره بعد الإساءة العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد.

ريال مدريد تمكن من تحقيق فوز ثمين على بلد الوليد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" معقل النادي الأندلسي، وشهدت المباراة عاصفة من الهجوم العنصري ضد فينيسيوس جونيور أثناء تغييره في الدقيقة 88.

وجاء في البيان الذي نشره بلد الوليد عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "تماشيًا مع البيان الصادر عن رابطة الدوري الإسباني ظهر السب بسبب الأحداث التي وقعت في ملعب زورييلا ضد ريال مدريد لحظة استبدال فينيسيوس جونيور، يريد فريقنا التأكيد على الجوانب التالية".

وأضاف: "ريال بلد الوليد يدين تمامًا أي شكل من أشكال العنصرية ويأسف جدًا لما حدث، النادي، بالطبع، على استعداد للتعاون مع رابطة لا ليجا لإجراء التحقيقات ذات الصلة، ويحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات تأديبية في حالة وجود مشتركين متورطين في الحادث".

وتابع: "لا توجد مساحة للعنصرية في كرة القدم والمجتمع، وهذا هو السبب في أن ريال بلد الوليد مصمم على تنفيذ المزيد والمزيد من التدابير لزيادة الوعي ومكافحة أي حدث يدعم هذا الأمر".

واختتم البيان: "هذه الحوادث المعزولة لا تمثل الغالبية العظمى من مشجعينا المحترمين دائمًا والذين قاموا بعروض جميل في مدرجات ملعبنا".