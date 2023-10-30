بعد العقوبة الأخيرة .. روبياليس يفاجئ الجميع بقرار ناري

قرار مفاجئ من روبياليس...

فاجئ لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، الجميع بقرار ناري بعد العقوبة التي صدرت ضده من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب فضيحة تقبيل جيني هيرموسو نجمة منتخب إسبانيا للسيدات.

وأصدرت اللجنة التأديبية في "فيفا" بيانًا أكدت فيه منع روبياليس من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، بعد انتهاكه المادة رقم 13 من قانون "فيفا" التأديبي.

ورفض روبياليس الاعتراف بالقرار، واعترض وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع إكس: "أعلن أنني سأستأنف على الحكم، سألجأ إلى الملاذ الأخير كي تتحقق العدالة، وتظهر الحقيقة".

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وتابع: "نظرًا للجهود الكبيرة الذي يبذلها الإعلام وبعض السياسيين، فإن الفرص غير متكافئة، والظلم الواقع ضدي أصبح واضحًا بشكل متزايد".

وبحسب قرار اللجنة التأديبية، فإن رئيس الاتحاد الإسباني الأسبق أمامه 10 أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل، مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف أمام لجنة "فيفا" للاستئناف.

جدير بالذكر أن أحداث القضية تعود إلى تاريخ 20 أغسطس 2023، أثناء احتفال منتخب إسبانيا للسيدات بالفوز بلقب كأس العالم 2023، حيث قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو أثناء تسليم الميداليات، وتم حينها فرض عقوبة إيقاف مؤقت بحق روبياليس لفترة مبدئية تمتد لتسعين يومًا.