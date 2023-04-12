بعد السقوط بثلاثية أمام مانشستر سيتي .. توخيل: وقعت في حب هذا الفريق!

تعليق توماس توخيل على الهزيمة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أطلق توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ تعليقًا غريبًا بعد هزيمته الساحقة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد، على ملعب الاتحاد.

وصرح توخيل أنه معجب بأداء فريقه رغم السقوط المدوي، حيث قال عقب اللقاء: "اليوم وقعت في حب هذا الفريق دافعنا عن أنفسنا عاطفيًا، وأصبحنا أكثر قوة واضطررنا إلى ذلك، بين الشوطين قلنا إننا نريد تحسين وجهًا في الثلث الأخير من الملعب، وأنا حقًا أحب ذلك إذا كان الأمر يبدو غبيًا، فكان اليوم ممتعًا حقًا".

وأضاف الألماني: "لا أرى النتيجة على الإطلاق لقد عوقبنا في بعض الأوقات عندما كنا الفريق الأفضل تمامًا، في الشوط الثاني كنا أفضل من الأول لقد كانت في الواقع مسألة وقت قبل أن نحرز الهدف وتحول الزخم بالكامل إلينا قبل أن تسكن شباكنا الهدف الثاني".

وواصل: "يمكن الدفاع عن كل شيء في تحليل الفيديو، لعبنا الشوط الثاني بقوة للغاية حتى تلك اللحظة، دايوت أوباميكانو يعرف ذلك بنفسه، لن يكون هذا هو الخطأ الأخير في مسيرته أيضًا، إنه لأمر مرير أنه يفعل ذلك على هذا المستوى اليوم نحن ندفع ثمنها اليوم بنتيجة مريرة للغاية، أنا أرفض الأداء السيئ، وراضٍ جدًا حتى الدقيقة 70 كان هناك الكثير واستحقينا المزيد".

وأكمل: "أنني أرفض تعليق كل شيء على النتيجة، استحقينا تسجيل هدفًا واحدًا على الأقل".

وأتم: "هناك فقط نقص في المراكز والثقة، عندما تلعب بشكل جيد، تحتاج إلى تعزيزات، ثم تحتاج إلى تصويب في الشباك، وحدث العكس تماما اليوم هذه نتيجة مريرة جدا علينا أن نستوعبها لكن لا شيء سيتغير".