بعد الرسالة الغامضة .. طليقة ألفيش تهدد بإجراءات قانونية بسبب "الأب الغائب"

أزمة جديدة لألفيش من محبسه

قررت دينورا سانتانا الزوجة السابقة للاعب البرازيلي داني ألفيش، الخروج عن صمتها تجاه ما يحدث لابنتهما الأسابيع الأخيرة.

ألفيش يقضي الفترة الحالية في أحد السجون بمدينة برشلونة، بسبب اتهامه باغتصاب فتاة في شهر يناير الماضي، ورغم ذلك خرج برسالة غامضة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" يقول فيها:"بغض النظر عن مكان وجودك، سأكون معك دائمًا".

الرسالة أثارت حالة من الجدل وتبين أنها كانت موجهة لطفلته من دينورا بمناسبة عيد ميلادها، ولكن الزوجة السابقة لألفيش غضبت من هذه الخطوة وخرجت ببيان عبر محاميها إلى خوسيه أنخيل ليراس مقدم برنامج "فييستا".

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وجاءت كلمات زوجة ألفيش كالتالي:"ابنتي غاضبة جدًا من التنمر الذي تعاني منه بعد هذا الدعم العلني، إنها لا تستطيع تحمل الأمر أكثر من ذلك وتعيش حالة من القلق".

ومن جانبه قال مقدم البرنامج:"اليوم، وأثناء تناول الغداء مع أصدقاء المدرسة، ابنة ألفيش ودينورا تفاجأت بما نشره والدها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ ذلك الحين أصبحت هدفًا لرسائل مضايقات علنية".

وأوضح:"ألفيش لديه كامل الحق لإجراء مكالمات هاتفية مع ابنته من محبسه، ومع ذلك لم يقم بالاتصال بها وفاجأ الجميع بهذه الرسالة على حسابه".

وأشار مقدم البرنامج إلى رغبة زوجة ألفيش السابقة في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية ابنتها والحفاظ على صحتها النفسية والعاطفية، ووصفت اللاعب البرازيلي بـ"الأب الغائب" بسبب تاريخه من الانقطاع عن الاتصال مع ابنته.

يذكر أن ألفيش لا يزال حاليًا في سجن بريانز 2 ببرشلونة في انتظار الحكم النهائي الصادر في حقه، بعد سماع أقواله وأقوال الشهود والضحية المزعومة.