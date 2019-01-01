بعد الخسارة من جور ماهيا - كم يومًا مر على آخر فوز للزمالك إفريقيًا؟

الزمالك يخسر في بداية مشواره بكأس الكونفدرالية من جور ماهيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

خسر فريق نادي الزمالك، من نظيره جور ماهيا الكيني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك فشل في تحقيق أول انتصار له خارج أرضه بالمنافسات الإفريقية، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، بعد الخسارة من فريق القطن التشادي في إياب دور الـ32 بهدفين دون رد.

ومر على آخر فوز للزمالك في كأس الكونفدرالية خارج أرضه 3 سنوات و 5 أشهر و9 أيام "1260 يومًا"، في نسخة 2015.

💢 الزمالك خسر اليوم أمام جورماهيا وقدم أسوأ مبارياته هذا الموسم، أي الأسباب تراها أدت للهزيمة؟ pic.twitter.com/SfZQL33Z5x — جول مصر (@goaleg) February 3, 2019

آخر فوز خارج الأرض، كان على فريق الصفاقسي التونسي يوم 23 أغسطس 2015، حيث فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما على صعيد البطولات الإفريقية، فكان آخر فوز للزمالك خارج أرضه، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على إنييمبا النيجيري يوم 19 يونيو 2016 بهدف دون رد.