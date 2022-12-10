بعد الخروج من كأس العالم .. قائد البرازيل يلمح للاعتزال الدولي!

ألمح نجم المنتخب البرازيلي تياجو سيلفا إلى إمكانية اعتزاله ممارسة كرة القدم الدولية بعد فشل راقصي السامبا في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.
حيث خرجت البرازيل على يد كرواتيا من الدور ربع النهائي بركلات الجزاء، مما جعل معنويات لاعبي الفريق الأمريكي الجنوبي منخفضة للغاية.
وتحدث سيلفا بعد المباراة مع الصحفيين وقال: "إنه أمر صعب، لقد مررت ببعض خيبات الأمل في حياتي وعندما نفقد شيئًا مهمًا لدينا كهدف، فإنه يؤلمني كثيرًا، لكن علينا أن نحاول رفع رؤوسنا والاستمرار".
وواصل: "لا يوجد بديل آخر للأسف، كلاعب لن أحصل على هذه الكأس، من يدري ما إذا كنت سأحصل في المستقبل على فرصة في دور آخر".
جدير بالذكر أن سيلفا سيبلغ 42 عامًا في بطولة كأس العالم 2026، مما يعني أن فرصة لحاقه بتشكيلة منتخب البرازيل وقتها ستكون صغيرة، لكنها واردة في كل الأحوال.
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