بعد الخروج بكفالة .. لاعب الدوري الإنجليزي المتهم بالاغتصاب يشارك في كأس العالم!

اللاعب ليس معروفًا حتى الآن

كشفت تقارير صحفية أن لاعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تم الإفراج عنه بكفالة بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب، سيكون مؤهلاً للعب في كأس العالم في قطر.

حيث لم يتم توجيه اتهامات للاعب المعني، وبينما لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، أوضحت صحيفة "ذا أثلتيك" أنه من المتوقع أن يدخل قائمة منتخب بلاده النهائية، حيث يتعين على الفرق تسمية فرقها المكونة من 26 لاعبًا بحلول 14 نوفمبر.

وكان قد اعتقل اللاعب الذي لم يكشف عن اسمه في يوليو الماضي للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، لكنه خرج بكفالة.

ومع عدم وجود أي دلائل على هذه الاتهامات فيمكن له ممارسة كرة القدم بصورة طبيعية وهو ما يحدث في الدوري الإنجليزي، كما من المتوقع أن يستمر في المشاركة أيضًا في كأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة المونديال يوم 20 نوفمبر عندما تواجه قطر المضيفة منتخب الإكوادور، وتنتهي المنافسة القارية الأغلى يوم 18 ديسمبر حيث لقاء النهائي.