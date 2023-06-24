بعد الحظر الأوروبي .. أوساسونا يتهم الاتحاد الإسباني بالتحيز الواضح لبرشلونة!

دفاع علني من ناحية واتجاه للحياد من ناحية أخرى

أعرب نادي أوساسونا الإسباني عن اعتراضه على الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد المحلي لكرة القدم في البلاد، مع قرار حظر الفريق من المشاركات الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن أمس، الجمعة، منع أوساسونا من المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم القادم، وذلك بسبب قضية فساد تعود إلى عام 2013.

ورد أوساسونا على هذا القرار في بيان رسمي جاء فيه:"هذا البيان لم يأت بعد 7 يونيو، وهو نفس اليوم الذي تم فيه فتح التحقيق، حيث خرجت بعض الوسائل الإعلام لتؤكد بشكل قاطع أن النادي سيتم حظره أوروبيًا".

وأضاف:"نحترم قرار رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بأن يكون محايدًا بحكم منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكننا نشعر بالحزن لعدم وجود رقابة منه على المعلومات المنشورة في الصحافة والتي تؤكد دون أدنى شك أنه سيتم استبعاد أوساسونا، رغم أن التحقيقات كانت في بدايتها ولم تتح لنا أي فرصة للاستماع حتى الآن".

وتابع:"نعتقد أن هذه خطوة بالغة الخطورة لدرجة أن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بواقع منصبه يدافع عن إحدى القضايا الرئيسية لأندية كرة القدم الإسبانية، ولكنه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي يتجه إلى الحيادية".

وقام أوساسونا باتهام الاتحاد الإسباني بالتحيز لبرشلونة بشكل واضح خلال البيان قائلًا:"على أي حال، فإن الموقف العلني للاتحاد فيما يتعلق بالملف المفتوح ضدنا، يتناقض مع موقفه من أحد الأندية الأخرى، والذي لم يكن لديه أي مشكلة للدفاع عنه أمام وسائل الإعلام".

جدير بالذكر أن برشلونة هو الآخر يواجه إمكانية الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حالة ثبوت إدانته في قضية نيجريرا الشهيرة التي لم يتم الحكم فيها بشكل نهائي حتى الآن.