بعد الحرمان الرسمي من دوري المؤتمر .. رسالة تهديد من أوساسونا للاتحاد الأوروبي!

النادي الإسباني يرفض الاستسلام

أعلن نادي أوساسونا الإسباني عبر موقعه الرسمي، عن القرار النهائي في قضية حرمان الفريق من المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم القادم.

الاتحاد الأوروبي سبق أن قام بحظر أوساسونا من المشاركة في البطولة، بسبب تورط النادي في قضية فساد وتلاعب بموسم 2012/2013.

أوساسونا حاول الالتماس أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الأوروبي، ولكنها رفضت وأكدت على تطبيق هذا القرار بشكل نهائي بحرمان النادي الإسباني من المشاركة القارية لموسم 2023/2024.

وقال أوساسونا في بيان رسمي:"قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم، الثلاثاء، مغادرة أوساسونا لبطولة دوري المؤتمر، حيث لم يأخذ أعضاء اللجنة بعين الاعتبار المزاعم التي قدمها الكيان يوم الجمعة الماضي".

وأضاف:"نعرب عن عدم تأييدنا لهذا القرار ونأسف للرسالة الخاطئة التي يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى عالم كرة القدم بمعاقبة من يندد بالفساد ويلاحقه بصفة مستمرة".

وأشار النادي إلى أنه لن ييأس في محاولاته لإلغاء هذا القرار، عن طريق نشر جميع الأدوات القانونية المتاحة للوقوف في وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمام المحكمة الرياضية "TAS ".

يذكر أن أوساسونا كان سيشارك بالبطولة باعتباره صاحب المركز السابع بالدوري الإسباني الموسم الماضي، وفي حالة رفض الاستئناف القادم سيشارك أتلتيك بيلباو صاحب المركز الثامن بدلًا منه.