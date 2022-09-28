بعد التنمر على شكله .. لاعب العراق: أسلمكم إلى الله!

التقارير أكدت أن وفاة والد محمد داوود تسبب له في حالة نفسية سيئة، انعكست بظهور علامات العجز عليه

تصدر محمد داوود؛ جناح أيسر الشرطة ومنتخب العراق، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لكن بطريقة سلبية، إذ تعرض لحملة تنمر شرسة.

ماذا حدث؟

عدد من الجماهير قام بنشر صور لداوود – صاحب الـ21 عامًا – ظهرت عليه بها علامات العجز مع سقوط شعره من مقدمة رأسه.

وتساءلت الجماهير حول حقيقة عمر اللاعب، مشككة في أن يكون ابن الـ21 عامًا فقط، رغم أن شكله يوحي بعمر أكبر.

هذه الحملة قوبلت بحملة دعم كبيرة لداوود، رافضين التنمر على شكله، خاصةً وأن هناك تقارير أكدت أن وفاة والده تسبب في سوء حالته النفسية، مما انعكس على شكله.

كيف رد محمد داود؟

نجم منتخب العراق رد على المتنمرين، مفوضًا أمره لله، وتوجه بالشكر لكل من دعمه.

وكتب داوود، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كلماتكم الطيبة رفعت عن كاهلي كل المحن التي أعيشها، شكرا لكم احبتي وشكرا لسمو حروفكم".

وأضاف: "اما من تنمر واساء فسأسلمه الى الله وحسبي الله ونعم الوكيل".

من هو محمد داوود؟

صاحب الـ21 عامًا بدأ مسيرته الكروية بنادي العلوم والتكنولوجيا العراقي، قبل أن ينتقل منه للخطوط العراقي في 2013.

وبعد ثلاث سنوات، انضم داوود لنادي النفط لمدة أربعة مواسم ونصف، قبل أن يبدأ مسيرته مع الشرطة في شتاء 2021.

على المستوى الدولي، بدأ داوود الظهور مع منتخب العراق الأول في أكتوبر 2018، ومنذ ذلك الحين، شارك في سبع مباريات بواقع 172 دقيقة، سجل خلالها هدف وحيد.