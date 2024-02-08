بعد التقليل من الاتحاد ودوري روشن .. نجم فروسينوني يكشف سبب رفض العرض السعودي

تعرف على موقف نجم فروسينوني

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كشف الأرجنتيني ماتياس سولي جناح فريق فروسينوني الإيطالي، عن السبب الحقيقي وراء رفضه العرض السعودي الذي وصل له خلال الفترة الأخيرة.

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وكان الاتحاد قد قدم عرضًا إلى سولي من أجل ضمه، ولكن اللاعب الأرجنتيني رفضه، ليقلل جويدو أنجيلوزي المدير الرياضي للنادي الإيطالي، من العميد ودوري روشن السعودي!

وأوضح سولي خلال تصريحات قالها لصحيفة "لاجازيتا" الإيطالي: "عندما وصل لي العرض بشكل مفاجئ من نادي الاتحاد، تحدثت على الفور مع عائلتي".

وأضاف النجم الأرجنتيني صاحب الـ20 عامًا: "سألت عائلتي على الرغم من أنني كنت أعرف بالفعل ما يجب فعله، وهو البقاء لإنقاذ فروسينوني".

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ويتواجد فروسينوني في المركز الـ14 بترتيب الدوري الإيطالي، حيث يبعد عن مراكز الهبوط بـ5 نقاط فقط، ويُريد الفريق البقاء في الكالتشيو وعدم العودة إلى الدرجة الثانية مرة أخرى.

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