بعد التعادل أمام الصين .. رينارد يقرر استدعاء لاعب الهلال

قرر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، ضم فرد جديد لمعسكر الأخضر، بعد التعثر بالتعادل أمام منتخب الصين.

الأخضر يخسر الصدارة:

المنتخب السعودي التقى مساء اليوم الخميس، بالصين، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الأخضر دخل المباراة ضامنًا للتأهل لنهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما حققت اليابان الفوز أمام أستراليا بنتيجة 2-0، في إطار مباريات الجولة نفسها.

لكن كتيبة رينارد تعثرت أمام الصين بالتعادل بهدف لكل منهما، لتخسر صدارة المجموعة الثانية التي احتلتها لجولات. (طالع التفاصيل)

بهذا التعادل هبطت السعودية للوصافة بـ20 نقطة، خلف اليابان صاحبة الـ21 نقطة، وكلاهما وصل للنهائيات، فيما تأهلت أستراليا للملحق بـ15 نقطة.

أما الصين ففي رصيدها ست نقاط، وودعت المنافسات، رفقة عمان (11 نقطة)، وفيتنام (3 نقاط).

من استدعى رينارد؟

في مباراة الليلة، اعتمد رينارد على صالح الشهري؛ مهاجم الهلال، وهو صاحب هدف الأخضر الوحيد.

لكن قرر رينارد بعد المباراة، استدعاء عبد الله الحمدان؛ مهاجم الهلال، للانضمام لمعسكر الفريق في جدة، استعدادًا لمواجهة أستراليا في مباراة الجولة الأخيرة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، والمقرر إقامتها في 29 من مارس الجاري.

الحمدان شارك في أربع مباريات من أصل 13 خاضها الأخضر منذ بداية تصفيات المونديال، لكن لدقائق معدودة، ولم ينجح في هز الشباك بأي هدف.

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