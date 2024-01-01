بعد التجديد للإيطالي.. فيديو قديم لمبابي بشأن أنشيلوتي يثير مخاوف ريال مدريد!

من هو المدرب الذي تتمنى العمل معه؟

جدد المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد الإسباني حتى عام 2026، ليقود خطط الفريق الملكي في الموسمين المقبلين.

ويأتي على رأس الخطط المدريدية إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي يمكنه التوقيع لأي نادٍ مجانا اعتبار من الآن وحتى نهاية الموسم، من أجل تعزيز هجوم الميرنجي.

ويبدو أن النجم الفرنسي بات قريبا مرة أخرى من الوصول إلى الفريق الأبيض (كما كان في 2022)، مع العلم أن أنشيلوتي سيكون مدربه حتى 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لمبابي يعود إلى عام 2021، حين سُئل عن "المدرب الذي يرغب في اللعب معه يوما ما"، فصمت الفرنسي، قبل أن يبادره الصحفي: "دعني أساعدك، كارلو أنشيلوتي؟".

الأمر الذي رد عليه مبابي سريعا بقوله "لا" مع ابتسامة عريضة، قبل أن يقول: "أختار (اللعب مع) والدي"، فهل حقا لا يفضل مبابي العمل تحت قيادة أنشيلوتي؟