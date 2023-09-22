بعد البداية المبهرة .. برشلونة يبدأ تفعيل "العملية فيليكس وكانسيلو" مبكرًا

حب من أول نظرة بين برشلونة والثنائي البرتغالي

بعد فترة قصيرة جدًا من التعاقد معهما على سبيل الإعارة، قرر نادي برشلونة الإسباني التفكير في شراء الثنائي جواو فيليكس وجواو كانسيلو.

عمل رائع قام به النادي الكتالوني في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بضم كانسيلو من مانشستر سيتي وفيليكس من أتلتيكو مدريد لإضافة المزيد من الدعم لخط الهجوم ومركز الظهير الأيمن.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قالت إن البداية الرائعة للثنائي، جعلت برشلونة يبدأ خطة العمل على ضمهما بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة في 30 يونيو المقبل، خاصة وأنهما يريدان البقاء مع النادي الكتالوني بدلًا من العودة لأنديتهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق يقوم برشلونة بدراسة الموقف من الناحية المالية، حيث يعلم النادي جيدًا الأموال التي سيطلبها سيتي وأتلتيكو للتخلي عن النجمين المتألقين بشكل واضح هذا الموسم.

فيليكس سيكون أغلى من ناحية التكلفة بسبب بلوغه من العمر 23 سنة فقط، بوجود توقعات بمطالبة أتلتيكو بالحصول على مبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو مقابل بيعه.

ويطمح برشلونة في تقليل هذا المبلغ ليصل إلى حوالي 54 مليون يورو باستغلال رغبة البرتغالي الواضحة في البقاء مع النادي وعدم العودة مرة أخرى لأتلتيكو.

وأما كانسيلو فمن المتوقع أن تكون قيمة ضمه أقل بكثير، لتصل إلى 25 مليون يورو فقط بسبب عمره الذي يبلغ 29 سنة بالإضافة لعدم وجود أي فرصة له لتمثيل مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

ولعب كانسيلو 3 مباريات مع برشلونة ونجح في تسجيل هدفًا وحيدًا، بينما أحرز فيليكس 3 أهداف في 3 مباريات حتى الآن.