بعد الإنجاز المونديالي .. مشجع هلالي يعلن انشقاقه لتشجيع النصر

بينما يُنتظر أن يزداد عشق الجمهور للهلال في مثل هذه الظروف، خرج أحدهم مغردًا بعيدًا عن السرب، معلنًا اتجاه لتشجيع الجار "النصر" بدايةً من الليلة.
الزعيم حقق إنجازًا تاريخيًا أمس الثلاثاء، بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022 لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية، بعد الفوز أمام فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين.
وعقب المباراة، نشر أحد مشجعي الهلال فيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنًا خلاله الاتجاه لتشجيع النصر، لكن ليس حبًا في العالمي، إنما رغبةً منه في بدء التاريخ من جديد، وتحقيق الإنجازات التي حققها ناديه بالفعل.
واعتبر المشجع أن الزعيم قد وصل لـ"مرحلة الوحش"، وأنهى كافة ما يمكن تحقيقه في الساحرة المستديرة بالوصول لنهائي المونديال.
يذكر أن الأزرق ينتظر في النهائي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.
اختيارات المحررين
- بعد وصول الهلال للنهائي .. أندية عربية عانقت المجد في كأس العالم للأندية
- تأهل بالحظ وهذا النصر وليس فلامنجو .. ردود أفعال صعود الهلال لنهائي المونديال
- سباق العرب في أوروبا | حكيمي نجم الأسبوع وإحباط صلاح ومحرز مستمر
- رجل أعمال وعاطل وحفنة مدربين .. جيل ريال مدريد الذي خسر من الأهلي، أين هم الآن؟
- ثنائي قاطعه الجمهور .. جيل الأهلي الذي أسقط ريال مدريد، أين هم الآن؟