بعد الاحتفال بالكريسماس .. صلاح يثير الجدل بالهالوين

محمد صلاح نجم ليفربول يشارك جمهوره بصورة من احتفالات ابنتيه بعيد الهالوين.

احتفل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعيد الهالوين الذي يأتي في الحادي والثلاثين من أكتوبر في كل عام.

صلاح نشر صورة لابنتيه، مكة وكيان، وهما ترتديان ملابس تنكرية للاحتفال بعيد الهالوين، وذلك عبر خاصية "القصص" على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

واعتاد صلاح خلال سنواته مع ليفربول على إظهار احتفاله بالمناسبات والأعياد بشكل متكرر، ومشاركة أسرته فيها.

وسبق وأن أثار صلاح حالة جدل واسعة خلال احتفاله بأعياد الكريسماس والعام الجديد، وهي الحالة التي تكررت أيضًا مع صورة احتفاله بالهالوين.

ويواصل صلاح مسيرة تألقه مع ليفربول خلال منافسات موسم 2022-23، رغم معاناة "الريدز" بشكل واضح في الموسم الحالي، خاصة في الدوري الإنجليزي.

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ومنذ بداية الموسم، شارك صلاح في 18 مباراة في كافة البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا، وقدم خمس تمريرات حاسمة.