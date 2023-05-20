بعد الاتهامات بالتحرش .. العراق يرد رسميًا على الادعاءات الأرجنتينية

بيان رسمي من الاتحاد العراقي لكرة القدم لإيقاف الجدل المثار منذ عدة أيام

رد الاتحاد العراقي رسميًا على الإشاعات المثارة مؤخرًا حول حدوث مشاكل داخل مقر إقامة منتخب الشباب تحت 20 عامًا في الأرجنتين، والذي يستعد لانطلاق كأس العالم لنفس الفئة العمرية.

كانت عدة مصادر قد أشارت إلى أن الشرطة الأرجنتينية فتحت تحقيقًا في "ممارسات تخريبية" من أفراد البعثة العراقية في فندق إقامتهم في بوينس آيرس، وقد تضمن تقرير الشرطة اتهامات بالتحرش بإحدى العاملات في الفندق وتعطيل المصعد من خلال تحميل وزن زائد وتصرفات أخرى غير مسبوقة على حد وصف التقرير.

وأكدت الشرطة أنها أبلغت محمد ناصر شكرون رئيس البعثة بكافة تلك الوقائع عبر مترجمه، وقد طالب رئيس اللجنة المحلية المنظمة في الاتحاد الأرجنتيني بفتح تحقيق شامل في كافة تلك الأحداث.

بيان الاتحاد العراقي نفى تمامًا صحة تلك الأخبار ووصفها بالإشاعات والأخبار غير الدقيقة، وأضاف "تؤكد رئاسةُ الوفد العراقيّ أن الأمورَ طيبةٌ، ولا يوجدُ ما يعكر صفو الوفدِ، وعلى الجميعِ التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقةِ في التعاطي مع المعلومات، خصوصًا أن المنتخبَ تنتظره مباراةٌ مهمةٌ في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالميّ أمام أوروجواي في الثاني والعشرين من هذا الشهر، تتطلب من الجميع الوقوفَ ومساندة المنتخب، ورفع الروح المعنويّة للاعبين ليظهروا بأفضل صُورةٍ في المونديال".

يُشار إلى أن بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا ستطلق مساء اليوم االسبت في البلد الأمريكي الجنوبي، وستستمر حتى الـ11 من يونيو القادم، وتضم 24 منتخبًا.

وقد وقع المنتخب العراقي في المجموعة الخامسة بجانب أوروغواي وتونس وإنجلترا.