بعد اقتراح العملة .. الجماهير تصوت لاختيار ميسي رئيسًا للأرجنتين!

استطلاع رأي يكشف عن مفاجأة

المزيد من الأدلة تظهر على الشعبية الهائلة التي يتمتع بها ليونيل ميسي في الأرجنتين، بعد قيادة بلاده للفوز بكأس العالم قطر 2022.

ميسي أصبح بطلًا شعبيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في المونديال الأخير، لنجاحه في المساهمة بشكل بارز في حصول منتخب التانجو على اللقب الأول بالبطولة منذ 36 سنة.

وبعد ظهور مقترحات بطبع صورته على العملة الرسمية للبلاد، والهجوم الجماهيري على سيارته في عيد ميلاد بنت أخته، ظهر اسم ميسي من جديد في استطلاع للانتخابات الرئاسية الأرجنتينية.

وكشف موقع "Sportbible" عن حصول ميسي على نسبة 43.7% للجماهير التي قالت نعم على اختياره كرئيس جديد للأرجنتين في استطلاع رأي شارك فيه 2500 شخص.

وقالت نسبة 37.8% لا على اختيار ميسي، بينما حصل اختيار "ربما" على نسبة 17.5%.

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني لم يعد حتى الآن لناديه باريس سان جيرمان، ولم يظهر في فوز فريقه على ستراسبورج بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأربعاء.