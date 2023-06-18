بعد اقتراب باريس سان جيرمان من لويس إنريكي .. الهلال يفاوض مدربًا جديدًا

مصعب صلاح
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من يكون مدرب الهلال القادم لخلافة رامون دياز؟

وضع نادي الهلال السعودي خطته البديلة للتعاقد مع خليفة رامون دياز مع اقتراب لويس إنريكي من الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أنّ مفاوضات باريس سان جيرمان مع يوليان ناجلسمان توقفت ليقرر ملاك النادي التعاقد مع مدرب إسبانيا السابق لويس إنريكي.

وكان إنريكي في مفاوضات مع الهلال لخلافة دياز لكن يبدو أنّ المدرب الإسباني فضّل البقاء في أوروبا.

وبحسب "فوتو ميركاتو"، فإنّ الهلال قرر التفاوض مع مدرب بورتو الحالي سيرجيو كونسيساو الذي جلس بالفعل مع المسئولين في الزعيم.

وأوضحت أنّ المدرب البرتغالي غير متحمس للعمل في المملكة العربية السعودية، لكن الهلال على استعداد لدفع الشرط الجزائي والحصول على خدماته.

جدير بالذكر أنّ كونسيساو أيضًا من المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان، كما أنّ عقده لن ينتهي في بورتو سوى في صيف 2024.

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