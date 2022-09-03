بعد اعتراف سيميوني .. برشلونة يدرس الوضع القانوني لجريزمان

تصريحات الأرجنتيني استفزت النادي الكتالوني

بدأ نادي برشلونة الإسباني، العمل على الإجراءات القانونية اللازمة، لدراسة موقف لاعبه المعار أنطوان جريزمان إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد ضم جريزمان على سبيل الإعارة في نافذة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من برشلونة، مع وضع بند إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

المهاجم السابق لبرشلونة شارك بصورة طبيعية الموسم الماضي بصفوف أتلتيكو، ولكن الأمور تغيرت بشكل كبير خلال هذا الموسم، مما تسبب في غضب النادي الكتالوني.

ما هو موقف جريزمان مع أتلتيكو؟

اللاعب الفرنسي شارك في جميع مباريات أتليتكو مدريد في الدوري حتى الآن كبديل في الشوط الثاني، في الوقت الذي يعتمد فيه خيار الشراء الإجباري من برشلونة على المباريات التي يلعب فيها 30 دقيقة أو أكثر، ولا تشمل الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

لذلك حرص المدرب دييجو سيميوني على إشراكه لأقل من نصف ساعة في تلك المباريات، لتجنب دفع الشرط الذي يجبر النادي على شراء الفرنسي.

سيميوني نفسه خرج أمس، الجمعة، في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسييداد، ليقول إنه "رجل النادي" عندما تم سؤاله عن تعمده عدم إشراك جريزمان كأساسي.

كيف يتصرف برشلونة؟

شبكة "كادينا كوب" الإسبانية أكدت أن القلق بدأ يزداد في برشلونة ورئيسه جوان لابورتا، حيث بدأ يشعر بسوء نية من أتلتيكو تجاه شراء اللاعب.

وجاءت تصريحات سيميوني المثيرة للجدل، لتؤكد هذه المخاوف، لذلك قام برشلونة بتوصية الفريق القانوني بتحليل الوضع الحالي وما يمكن فعله لحل هذه الأزمة.

ويأتي ذلك بعدما تأكد برشلونة أن أسباب عدم لعب جريزمان بانتظام مع أتلتيكو ليست رياضية، بل لأسباب مالية تخص تفعيل بند إلزامية الشراء.