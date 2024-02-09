بعد اشتباكهما .. نجم الهلال يسخر من أندرسون تاليسكا ويصفه بـ"المهرج"!

تصرف مفاجئ من نجم الهلال!

شهدت مباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض، مشادة تطورت إلى اشتباك بين الثنائي البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر للزعيم، وأندرسون تاليسكا صانع ألعاب العالمي.

وأكد لودي خلال تصريحات عقب المباراة، على أن المشادة التي حدثت بينه وبين تاليسكا كانت نتيجة للحماس الشديد الذي شهدته المباراة، وأن الأمور انتهت بخروجهم من أرض الملعب، ولكن يبدو أنه الأمر ليس كذلك!

ونشر رينان عبر حسابه على منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، صورة له في مباراة الهلال ضد النصر، حيث وضع رمز تعبيري "إيموجي" على شكل مهرج على وجه تاليسكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

lodi instagram

وانضم لودي إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي مارسيليا الفرنسي، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى بالفريق.

وتوج الهلال ببطولة كأس موسم الرياض، على حساب غريمه التقليدي النصر، بعدما انتصر عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب كينغدوم أرينا.