بعد استبعاد أوكرانيا .. المغرب تنضم إلى ملف إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

هل تنظم المغرب كأس العالم 2030؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن تقديم دولة المغرب طلبًا رسميًا للانضمام إلى ملف إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم 2030 المقبلة.

وكان مقررًا أن يكون ملف تنظيم كأس العالم 2030، بين البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا، إلا أن الأوضاع تغيرت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية واستبعاد أوكرانيا من التنظيم.

وكشفت تقارير صحفية عن تقديم الملك محمد السادس ملك المغرب موافقة حكومية على دخول المغرب في ملف تنظيم كأس العالم 2030، مع البرتغال وإسبانيا.

جدير بالذكر أن النسخة القادمة من كأس العالم 2026، ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك لأول مرة في شكلها الجديد.

وحقق المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر بعد وصوله إلى المربع الذهبي وتتويجه بالمركز الرابع على العالم، وإقصائه لمنتخبات عالمية مثل البرتغال وإسبانيا.